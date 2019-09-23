شاهد .. هكذا احتفى أهالي عسير بعرض القوات المسلحة

2019-09-23

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شاركت القوات المسلحة السعودية أمس الأحد بمختلف قطاعاتها في الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة في منطقة عسيروذلك بالعرض العسكري والطيران المظلي.

ورحّب الأهالي بالقوات المسلحة تقديرًا لدورهم الوطني في الدفاع عن الوطن والمواطن ولتضحياتهم الغالية حيث حضرت أمس حشود كبيرة توافدت في وقت مبكر لمقر الاحتفال في مدينة أبها فخرًا واعتزازًا بمشاركة القوات المسلحة وبما تملكه قواتنا المسلحة من آليات وتجهيزات تجعلها في مقدمة الدول.

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وعبر المواطنون عن حبهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي وحب القيادة وهذه اللحمة الوطنية التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، حيث توالت المشاركات من الحضور معبرين عن فرحتهم وفخرهم بما شاهدوه من تنظيم رافعين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وللشعب السعودي باليوم الوطني 89 سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين.