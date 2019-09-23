2019-09-23

المسند: العاصفة المدارية هيكا تتحول إلى إعصار في بحر العرب اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن تتحول العاصفة المدارية هيكا في بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الأولى لبضع ساعات هذا اليوم ثم يتحول مجددًا ليكون عاصفة.

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كما توقع المسند أن تصل العاصفة البر العُماني مساء يوم غد الثلاثاء كعاصفة مدارية بسرعة دوران قد تبلغ 85 كم في الساعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أمس، اقتراب الحالة المدارية التي تكونت في بحر العرب من المملكة.

وقالت الهيئة إنه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية اتضح لدى مختصي الأرصاد في الهيئة تكوّن حالة مدارية شرق بحر العرب.

وتابعت الهيئة أنها تراقب آخر التحديثات للحالة، حيث إن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى تحركها باتجاه الشمال الغربي دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.







