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الان تتابع ملك البحرين يصل جدة.. و”الفيصل” في مقدمة مستقبليه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى جدة، اليوم.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومعالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.
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