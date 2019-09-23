احتفل محرك البحث الشهير جوجل بيوم العيد الوطني السعودي الـ 89

يحتفل السعوديين في 23 من شهر سبتمبر باليوم الوطني السعودي، حيث يصادق ليوم الذكرى الـ 89 لليوم الوطني، ويعود هذا التاريخ إلى ذكرى توحيد المملكة تحت مسمى المملكة العربية السعودية، حيث تم إصدره من قبل الملك عبدالعزيز آل سعود، يحتفل السعوديين في 23 من شهر سبتمبر باليوم الوطني السعودي، حيث يصادق ليوم الذكرى الـ 89 لليوم الوطني، ويعود هذا التاريخ إلى ذكرى توحيد المملكة تحت مسمى المملكة العربية السعودية، حيث تم إصدر هذا القرار من قبل الملك عبدالعزيز آل سعود.

جوجل يحتفل بيوم العيد الوطني السعودي الـ 89

قام محرك البحث “جوجل” بالاحتفال بيوم الوطني السعودي، والذي يصادف اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، حيث تحتفل المملكة بعيدها الوطني الـ 89.

حيث شهدت المملكة العربية السعودية العديد من الإحتفالات مساء الليلة يوم الأحد وتستمر حتى ما بعد منتصف الليل، تم إطلاق العديد من الألعاب النارية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وتشهد المدن الرئيسية مثل “الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، ومكة المكرمة” من الفعاليات المميزة التي تتم على مدار عدة أيام ضمن احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89.

يعد اليوم الوطني السعودي يوم تاريخي للشعب السعودي، حيث يحتفل فيه كل عام بطرق مختلفة، حيث تقام الفعاليات والاحتفالات متنوعة في جميع أنحاء المملكة، وتقام حفلات غنائية، يعبرون بهذا اليوم عن حبهم وانتمائهم الوطني للوطن الذين عاشوا فيه وترعروا فيه.