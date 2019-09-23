شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى جدة اليوم (الاثنين). وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.



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