، مدير "التربية العربي لدول الخليج": وطننا طود شامخ وعدوّه "أوهى قرنَهُ الْوَعِلُ" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم أصدق التهاني للقيادة وقال: يحتضننا ثراهُ الذي احتضن حبيبَ الله وقام عليه رجاله

قدم مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج علي بن عبد الخالق القرني، التهاني للقيادة والوطن بالذكرى التاسعةِ والثمانين لليوم الوطني لمملكتنا الغالية.

وقال "القرني": "تمتلئُ نفوسُنا عزةً، وتفيضُ قلوبُنا محبةً، ونحن نحيا يومَ الوطنِ المَجيد، الذي نُجريهِ في عروقِنا، ونتنسَّمُهُ برئاتنا، ونحمدُ اللهَ تعالى على أنْ مَنَّ علينا بوطنٍ آمنٍ، وقيادةٍ أمينة، بدأها الباني المؤسس جلالةُ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيبَ اللهُ ثراه، وسارَ على نهْجِهِ الميمونِ أبناؤُهُ الميامين الذين أبدعوا لنا وطنًا ليسَ كمثلِهِ وطن، ووضعوهُ باقتدارٍ في مقدمة الدنيا كلِّها وفي عيون الناس أجمعين".

وأضاف: "في اليوم الوطني لمملكتنا الغالية، نلتقي كلنا على بوابة الغد، فنتبارى في تدوينها في كتاب الحضارة، وفي سِفر الإبداع، ونتنادى بهمم الرجال، لنقدّم للعالم وطنًا نليق به، فيحتضننا ثراهُ الذي احتضن حبيبَ الله، وقام عليه رجال الله، ويبتهج القلم ليخطّ في السطر كلمات ذائبة في محبة الوطن والولاء للقيادة، والانتماء للشعب، وتتجمل المشاعر لتأوي إليها مملكة ترامت أطرافها في نياط القلوب، وتعانقت نجومها في حبّات العيون".

وتابع: "في هذا اليوم نصحو مبكّرًا، تحدونا أحلامنا الكبيرة، فنمدّ قلوبنا إلى مائدة الوطن، مليئة بالزهو والاعتزاز بقيادتنا الفذة، ونعود منها بإعجازات رائعة، تجمعنا في يوم توحيد الثرى، وجمع شمل الأهل، وصناعة التاريخ؛ حيث تتجلَّى عطاءات القيادة الرشيدة، وافتداءات الشعب الاستثنائية، الذي شمّر عن سواعده المقتدرة، وأفصح عن ولائه المطلق لقيادته ووطنه، بإيمان لا يرقى إليه سواه، وعزم وتضحية وبناء لا يجرؤ عليها غيره".

وأردف: "في هذا اليوم، هنا في مملكتنا -حصرًا- يكون الوطن على موعد عفوي مع بنيه؛ كبارًا وصغارًا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، وهم به يحتفون دون أن يناديهم منادٍ؛ لأنهم أهل التلقائية في الوفاء، وأصحاب المحبة المطلقة لوطن ضاقت على حدوده الأرض، وتواضعت أمام قيادته القيادة".

وبين: "في يوم الوطن يأبى الوطن إلا أن يكون إسلاميّ الروح، عربيّ الدم، يقف طودًا شامخًا إلى جانب أمته، وصديقًا أمينًا لأصدقائه، وعنوانًا آمنًا للعالم كله، يكون فيه الشريك الذي يُعتمد عليه، والحليف الذي يُعتدّ به، وضابط الإيقاع الاستثنائي للتنمية والاقتصاد العالميين. سيبقى هذا الوطن مقتدرًا، قادرًا على مطاردة المارقين في معسكرات الشر، ومعاقبة من يقف وراءهم، وسيظل عصيًّا على الأعداء الواهمين الواهين، الذين سوّلت لهم حماقاتهم أنهم يستطيعون النّيْل منه، ونسوا، أو تناسوا أنهم:

كناطحِ صخرةٍ يومًا ليفلقَها

فلم يَضِرْها، وأوهى قرنَهُ الْوَعِلُ!

وفي يوم توحيد الثرى، وجمع شمل الأهل، وصناعة التاريخ، تتجلّى عطاءاتُ قيادتِنا الرشيدة في مختلف الميادين بعامة، بما حقّقتْهُ من قَفَزاتٍ نوعيةٍ في بناء الإنسان السعودي، والوطن السعودي، ورفعتْهُما إلى الآفاق في رايةٍ خضراءَ بلون آمالِنا وطموحاتِنا".

وزاد "القرني" قائلاً: "تلتمع تلك العطاءات في حقل التعليم بخاصة، بكافة أجنحته العامة والعالية، وتتلاقى السواعد المقتدرة للبناء، في ظل دعم استثنائي من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين للمسيرة التعليمية، وبالتوازي مع نظرة صائبة صادقة تضمنتها رؤية 20-30، ونحن في مكتب التربية العربي لدول الخليج لا نستطيعُ إلا أن نفاخرَ بدعم المملكة العربية السعودية وقيادتِها لبرامجنا وأنشطتنا، التي انطلقت من هنا، من الرياض، منذ أكثر من أربعة عقود، برؤًى سديدة من قياداتنا الخليجية الحكيمة، وبإشراف وتوجيه دؤوب من وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء في المكتب".

واختتم قائلاً: "في هذا اليوم، وفي كل يوم، أصدق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الأصيل، وتحية للوطن في يوم الوطن".