امر ملكي في السعودية اليوم - اسماء الممنوحين وسام الملك فيصل الدرجة الثالثة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ (46) ضابطاً و (52) فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أصدر الأمر الملكي بمنح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة للضباط والأفراد لمشاركتهم في عملية (إعادة الأمل).

وفيما يلي أسماء من شملهم الأمر الملكي بحسب وكالة الأنباء السعودية:

1 ـ اللواء ركن / نايف بن ماجد بن سعود آل سعود

2 ـ اللواء ركن / سالم بن مشاري بن خلف العنزي

3 ـ العميد / محمد بن طاحوس بن ربيع القحطاني

4 ـ العميد / هاشم بن دحام بن علي العليمي

5 ـ العميد ركن / عياد بن مفلح بن إبراهيم القحطاني

6 ـ العميد / باني بن سليمان بن فراج الشمري

7 ـ العميد / سلطان بن مفرح بن ماجد السبيعي

8 ـ العميد / متلع بن مطر بن شبيب الشلوي

9 ـ العميد / محمد بن سعيد بن محمد القحطاني

10 ـ العميد ركن / نايف بن فالح بن مجول العتيبي

11 ـ العميد / ناير بن منير بن ناير القحطاني

12 ـ العميد / سعد بن عبدالرحمن بن عبدالله السعدان

13 ـ العميد / ظافر بن حماد بن رجاء القحطاني

14 ـ العميد / خالد بن مصلح بن أحمد القحطاني

15 ـ العقيد / سعد بن مقعد بن عايش الحافي

16 ـ العقيد / سند بن عقاب بن سند الشيباني

17 ـ العقيد / سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السيف

18 ـ العقيد ركن / فهد بن عياد بن خلف الشمري

19 ـ العقيد / فهد بن فضي بن مناور العنزي

20ـ العقيد ركن / عبدالله بن نايف بن عماش المطيري

21 ـ العقيد / محمد بن فايز بن ظافر الشهري

22 ـ المقدم / علي بن زيد بن محمد السهلي

23ـ المقدم / نايف بن خلف بن هذال الروقي

24 ـ المقدم ركن / ناصر بن حمد بن سعد السبيعي

25 ـ المقدم / محمد بن قنيفذ بن بدر بن لبده

26 ـ المقدم ركن / ممدوح بن صنات بن زبار العتيبي

27 ـ المقدم / علي بن سالم بن محمد السبيعي

28 ـ المقدم / رائد بن محمد بن معيي الدهاش

29 ـ الرائد / بدر بن مسلم بن عبدالله الشمري

30 ـ الرائد / ماجد بن محمد بن عبدالله الحربي

31 ـ الرائد / وائل بن محمد بن عبدالله دواس

32 ـ النقيب / محمد بن منصور بن إبراهيم الرشودي

33 ـ النقيب / محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعفس

34 ـ النقيب / عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور

35 ـ النقيب / محمد بن إبراهيم بن محمد الشويمان

36 ـ النقيب / بدر بن شرار بن بادي الشيباني

37 ـ النقيب / أحمد بن صالح بن عبدالرحمن الهبدان

38 ـ النقيب / سلطان بن ناصر بن فراج السبيعي

39 ـ النقيب / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الدوسري

40 ـ النقيب / محمد بن سعود بن عبدالعزيز السبيعي

41 ـ النقيب / عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن السهلي

42 ـ الملازم أول / سليمان بن عبدالرحمن بن محمد المحيسن

43 ـ الملازم أول / شافي بن سلطان بن مفرح السبيعي

44 ـ الملازم أول / فهد بن جباره بن فهيد المري

45 ـ الملازم أول / مشعل بن نايف بن علي الدلبحي

46 ـ الملازم / منصور بن علي بن عبدالرحمن الجديد

47 ـ الرئيس رقباء / محيميد بن حمود هلال الحربي

48 ـ الرئيس رقباء / منير بن هلال نوار العصيمي

49 ـ الرئيس رقباء / محمد بن حمد محمد الدوسري

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50 ـ الرقيب أول / يوسف بن محمد عبدالعزيز الزومان

51 ـ الرقيب أول / مطر بن ضاوي عيد الحربي

52 ـ الرقيب أول / طلال بن م حماس غازي العتيبي

53 ـ الرقيب أول / نادر بن صنيتان خليوي الحربي

54 ـ الرقيب أول / فوزان بن صامل بويكير المطيري

55 ـ الرقيب أول / فهد بن مطلق مثعي العتيبي

56 ـ الرقيب أول / عواض بن سعد سعيد العتيبي

57 ـ الرقيب أول / عبدالله بن محمد سلمان الدوسري

58 ـ الرقيب أول / عبدالله بن جبل محمد الشهراني

59 ـ الرقيب أول / غازي بن عوين عيد العتيبي

60 ـ الرقيب / حسن بن فهيد سعود السهلي

61 ـ الرقيب / فلاح بن عبيد سليمان العتيبي

62 ـ الرقيب / بجاد بن سعود مسلط البقمي

63 ـ الرقيب / مشجع بن فايز سند الدوسري

64 ـ الرقيب / علي بن سعود خدام الشمري

65 ـ الرقيب / بدر بن خليفه سعيد العنزي

66 ـ الرقيب / مفرح بن محفوظ مريغان العنزي

67 ـ الرقيب / فارس بن ظويهر جفران الشمري

68 ـ الرقيب / صالح بن خلف سعد الشمري

69 ـ الرقيب / محمد بن نايف هذيل الحربي

70 ـ الوكيل رقيب / محمد بن حسن مانع المكاييل

71 ـ الوكيل رقيب / عبدالله بن حجي صالح البصري

72 ـ الوكيل رقيب / خالد بن مسعود سراب العتيبي

73 ـ الوكيل رقيب / سلطان بن مرزوق ضافي الحربي

74 ـ الوكيل رقيب / محمد بن حسن علي شراحيلي

75 ـ الوكيل رقيب / عمر يحيى علي عسيري

76 ـ الوكيل رقيب / راجي بن علي سودان الحربي

77 ـ الوكيل رقيب / فيصل بن صالح شطي العنزي

78 ـ الوكيل رقيب / فايز بن عمير عامر السفياني

79 ـ الوكيل رقيب / خالد بن عتيق معوض المطيري

80 ـ الوكيل رقيب / سلطان بن عقاب وصيص العتيبي

81 ـ الوكيل رقيب / الحميدي معيض الحميدي السبيعي

82 ـ الوكيل رقيب / سامي بن مدالله رحيل العنزي

83 ـ الوكيل رقيب / ناصر بن غازي مطلق العتيبي

84 ـ الوكيل رقيب / عبدالرحمن عواض معجب العتيبي

85 ـ الوكيل رقيب / أحمد بن علي حسين مسيري

86 ـ الوكيل رقيب / علي مسند علي آل فويضل

87 ـ الوكيل رقيب / سمويد بن ناصر عويد الغنزي

88 ـ الوكيل رقيب / ماطر بن عبيد هذال الحربي

89 ـ الوكيل رقيب / فاضل بن عباس علي الخليف

90 ـ الوكيل رقيب / نداء بن زيدان صقير الحربي

91 ـ الوكيل رقيب / طويفر بن سامر رشيدان المطيري

92 ـ العريف / سعد بن غرم الله محيميد العلياني

93 ـ العريف / محسن بن عايض صالح المطيري

94 ـ ماجد بن واصل وصل الحربي

95 ـ العريف / إبراهيم عبدالله عبدالعزيز الزكري

96 ـ العريف / سعد بن سويلم عبدالله السويلم

97 ـ العريف / مزيد بن هلال زويد المطيري

98 ـ العريف / خالد بن عيضه حمدان الشريف

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فهد من الدرجة (الثالثة)، للواء الطبيب / محمد بن علي حافظ البارقي من منسوبي وزارة الحرس الوطني، لتميزه في مجال الطب وحصوله على عدة جوائز عالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الملك سلمان أصدر نهاية الشهر الماضي اوامر ملكية جديدة في المملكة العربية السعودية، منها إنشاء وزارات وهيئات جديدة، وتعيين مسؤولين واعفاء اخرين.