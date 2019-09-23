تركي آل الشيخ يطلب مقابلة الطفلة المصابة في واقعة اشتعال منصة الألعاب النارية بالرياض

طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مقابلة الطفلة التي تعرضت لإصـابات طفيفة جراء اشتعال إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية قرب استاد الملك فھد الدولي بالرياض. وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” تعليقاً على بيان هيئة الترفيه حول الواقعة: “أبي أقابل الطفلة الأسبوع القادم وذويها”.

وكانت هيئة الترفيه قد أوضحت أن اشتعال النيران في المنصة حدث بسبب خلل فني في مرحلة الإطلاق، ونتج عنه إصـابة طفیفة لطفلة جرت معالجتھا في الحال.

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