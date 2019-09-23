أمين دارة الملك عبدالعزيز يكشف سبب حب الملك سلمان للدرعية- فيديو

كشف أمين عام دارة الملك عبدالعزيز التاريخية فهد السماري، عن سبب حب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للدرعية واهتمامه الشديد بها.

وقال السماري في لقاء مع قناة “سكاي نيوز عربية”، إن الملك سلمان قارئ للتاريخ ويمثل وجدان كل سعودي ثم وجدان كل عربي مسلم، وهو يعلم أن هذا المكان رمز لدولة سامية قامت عل مبادئ سامية.

وأضاف أن الدرعية رمز للأجداد الذين أسسوا للحكم الرشيد في هذه المنطقة، كما تمثل الرمزية في الوحدة والمنعة بأنها لا تستكين للأعداء ولا تقبل لأحد غير إسلامي وغير عربي أن يملي عليها شيئاً.

وأوضح أن اهتمام الملك سلمان بهذا المكان هو اهتمام بكل جزء من المملكة، لأن الدولة السعودية الأولى كانت تشمل الجزيرة العربية بأكملها وكانت تحكم من هذا المكان بمبادئها وعدلها وازدهارها واقتصادها الذي انتشر في كل مكان.

وأشار السماري إلى أن هذه الدولة تمثل في وجدان خادم الحرمين الدولة الصحيحة التي ينبغي أن ينظر إليها الناس بشكل كامل، لأنها أعادت الوحدة لأول مرة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين.