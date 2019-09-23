مواطن يتجول بـ أسد في أحد الطرق الرئيسية بجدة.. والأمن يطيح به

ألقت دوريات الأمن بجدة، القبض على مواطن يتجول بـ”أسد” بجوار أحد الكافيهات في أحد الطرق الرئيسة بالمحافظة. وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الدوريات الأمنية تلقت بلاغاً يفيد بتجول شخص بـ”أسد” في طريق رئيسي، قبل أن تتحرك سريعاً وتلقي القبض عليه.

وأحالت الدوريات الأمنية المواطن إلى الجهات المختصة لاستكمال اللازم بشأنه، كما أُعد محضر بالواقعة، وطلب مندوب أمانة جدة للموقع تسلم الأسد بحكم الاختصاص.

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