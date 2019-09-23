الترفيه تصدر بيانا بشأن سقوط الألعاب النارية على الجمهور بالقرب من ملعب الملك فهد بالرياض.. والكشف...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة سقوط شضايا الألعاب النارية على عدد من المتفرجين بالقرب من ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وأضهر المقطع هلع المتفرجين وهروبهم من الموقع لحظة سقوط إحدى الألعاب النارية عليهم حيث تفاجؤوا بانفجارها فوق رؤوسهم، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بمنطقة الرياض احتفالا باليوم الوطني الـ 89.

ومن جانبها أصدرت الهيئة العامة للترفيه بيانا قالت فيه: “توضيحاً لمقطع الفيديو المتداول بتاريخ ۲۳ محرم ۱۶۶۱ هـ الموافق ٢٢ سبتمبر ۲۰۱۹، حول حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من إستاد الملك فهد الدولي بالرياض تؤكد الهيئة العامة للترفيه أنه وبناء على التحقيقات التي تم إجراءها فور وقوع الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية تبين أن هناك خلل فني وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع ، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى ولله الحمد.

كما دعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظاً على سلامتهم.