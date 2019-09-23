اليوم الوطني / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وقال الحازمي في تصريح له بهذه المناسبة : إن اليوم الوطني مناسبة تاريخية فريدة نستذكر من خلالها بكل فخر واعتزاز ملحمة التأسيس والتوحيد والبناء والتي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -.

وأضاف أن المملكة تنعم اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالرخاء والازدهار والأمن والاستقرار، وهي ماضية نحو آفاق واسعة من التطور للوصول إلى مستقبل مشرق يليق بمكانتها الإقليمية والدولية وطموحات شبابها الذين رأى فيهم سمو ولي العهد ما يملكون من فكر وأدوات تُمكنهم من تحقيق أهداف رؤية 2030 لتنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الخير والأمن والأمان.

// انتهى //

13:38ت م

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