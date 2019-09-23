اليوم الوطني / وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود التهنئة باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال في تصريح بهذه المناسبة تحل علينا الذكرى التاسعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية

وعبر اللواء الجلعود عن فخرهم واعتزازهم في هذه البلاد الطاهرة بوحدة صفهم وتألف واجتماع قلوبهم ، مع ثبات منهجهم ورسوخ مبادئهم ، ومواصلة سعيهم لبناء الوطن وخدمة الدين الحنيف .

وأبان وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن أبهى صور الاحتفاء باليوم الوطني الكبير في تاريخه وانجازه ، هو تجديد وتأكيد الالتزام بنطاق المسئولية ، وتحمل الأمانة على كل من ألقيت على عاتقه منا ، والعمل الدؤوب للمشاركة في التنمية الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

وسأل الله العلي القدير في الختام أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة .

// انتهى //

13:36ت م

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الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود التهنئة باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال في تصريح بهذه المناسبة تحل علينا الذكرى التاسعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية ونحن بحمد الله في خير وأمان ومجد وعز ولحمة وطنية لا مثيل لها , نواصل بناء وطننا بقوة وعزيمة وهمم عالية في ضوء رؤية واعدة لمستقبل بلادنا بإذن الله.وعبر اللواء الجلعود عن فخرهم واعتزازهم في هذه البلاد الطاهرة بوحدة صفهم وتألف واجتماع قلوبهم ، مع ثبات منهجهم ورسوخ مبادئهم ، ومواصلة سعيهم لبناء الوطن وخدمة الدين الحنيف .وأبان وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن أبهى صور الاحتفاء باليوم الوطني الكبير في تاريخه وانجازه ، هو تجديد وتأكيد الالتزام بنطاق المسئولية ، وتحمل الأمانة على كل من ألقيت على عاتقه منا ، والعمل الدؤوب للمشاركة في التنمية الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.وسأل الله العلي القدير في الختام أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة .// انتهى //13:36ت م0125

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