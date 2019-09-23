اليوم الوطني / "الدايم يدوم" مبادرة مجتمعية تطلقها جمعية حماية المستهلك تزامناً مع فعاليات اليوم الوطني



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت جمعية حماية المستهلك مبادرة "الدايم يدوم"، وهي مبادرة مجتمعية بمشاركة طوعية لعدد من الأسواق المركزية، وذلك باستبدال الأكياس البلاستيكية بالأكياس الدائمة مجاناً، وذلك تزامناً مع فعاليات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وتهدف المبادرة إلى المحافظة على بيئة وطننا الغالي، ونشر ثقافة استخدام الأكياس الدائمة والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

وأوضحت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني أنه بناء على اختصاصات الجمعية في نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي، وتزامناً مع فعاليات اليوم الوطني الـ 89، وحفاظاً على بيئة وطننا الغالي، أطلقت الجمعية هذه المبادرة بالتعاون مع عددٍ من كبرى الأسواق المركزية؛ وذلك بتوزيع الأكياس الدائمة مجاناً ونشر ثقافة استخدام الأكياس الدائمة، حيث ثبت أنها كأحد أفضل الحلول للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك وفقاً للأبحاث والدراسات العلمية وتحليل تجارب الدول والجمعيات المهتمة بالبيئة، مشيرة إلى أن الجمعية تُشجع باستمرار مثل هذه المبادرات التي تحافظ على البيئة والجمعية ترحب بأي تعاون مستقبلي.

يذكر أن الاستخدام الزائد لأكياس البلاستيك يُشكل خطراً على البيئة وعلى الحياة الفطرية، حيث تتعرض ملايين الطيور البحرية للموت سنوياً بسبب النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية، وقد تصل فترة التحلل لبعض منتجات البلاستيك إلى أكثر من 500 عام، وبالتالي فإن أثرها السلبي يعود على الإنسان مع مرور الزمن.

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13:26ت م

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