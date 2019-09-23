اليوم الوطني / سفير جمهورية باكستان لدى المملكة : المملكة داعيةٌ للاستقرار والسلام والوئام في المنطقة والعالم



جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

هنأ سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز، المملكة العربية

وقال السفير إعجاز : إنه لشرف كبير أن أمثّل باكستان في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وفي هذه المناسبة الميمونة ، أود أن أقدم التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف : إن باكستان والسعودية حليفتان إستراتيجيتان وحافظتا دائمًا على تعاون وثيق ، وعلاقاتنا قائمة على القيم الثقافية المشتركة والرؤية العالمية المشتركة ، وشعب باكستان يحمل للقيادة بالمملكة كل تقدير ، ويتم التعبير عن عمق هذه العلاقة من خلال مشاعر المودة العميقة بين الشعبين .

وأوضح سفير باكستان أن وجود أكثر من مليوني باكستاني في المملكة يُعزز هذه العلاقة الصادقة بين البلدين ، ونُقدّر تقديراً بالغاً ونُكِنّ كل الاحترام للمملكة على كرم الضيافة تجاه المغتربين الباكستانيين" .

وأكد أن قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة ، وضعت المملكة على طريق التنمية والآن تسير على طريق التقدم والأزدهار ، لطالما كانت المملكة داعية للاستقرار والسلام والوئام في المنطقة والعالم ، وقد أولت دائما أهمية كبيرة للإلتزامات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة التي تدعو إلى التعايش السلمي بين الأمم .

وخلُص سفير باكستان في حديثه إلى التأكيد على بذل جهود متسقة لتوسعة دائرة التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات ، داعياً الله تعالى أن يحمي المملكة العربية السعودية من كل بأس ، والتوفيق لمزيد من الإزدهار في العلاقة بين البلدين .

// انتهى //

13:23ت م

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جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسهنأ سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز، المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 .وقال السفير إعجاز : إنه لشرف كبير أن أمثّل باكستان في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وفي هذه المناسبة الميمونة ، أود أن أقدم التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وشعب المملكة الشقيق" .وأضاف : إن باكستان والسعودية حليفتان إستراتيجيتان وحافظتا دائمًا على تعاون وثيق ، وعلاقاتنا قائمة على القيم الثقافية المشتركة والرؤية العالمية المشتركة ، وشعب باكستان يحمل للقيادة بالمملكة كل تقدير ، ويتم التعبير عن عمق هذه العلاقة من خلال مشاعر المودة العميقة بين الشعبين .وأوضح سفير باكستان أن وجود أكثر من مليوني باكستاني في المملكة يُعزز هذه العلاقة الصادقة بين البلدين ، ونُقدّر تقديراً بالغاً ونُكِنّ كل الاحترام للمملكة على كرم الضيافة تجاه المغتربين الباكستانيين" .وأكد أن قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة ، وضعت المملكة على طريق التنمية والآن تسير على طريق التقدم والأزدهار ، لطالما كانت المملكة داعية للاستقرار والسلام والوئام في المنطقة والعالم ، وقد أولت دائما أهمية كبيرة للإلتزامات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة التي تدعو إلى التعايش السلمي بين الأمم .وخلُص سفير باكستان في حديثه إلى التأكيد على بذل جهود متسقة لتوسعة دائرة التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات ، داعياً الله تعالى أن يحمي المملكة العربية السعودية من كل بأس ، والتوفيق لمزيد من الإزدهار في العلاقة بين البلدين .// انتهى //13:23ت م0120

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