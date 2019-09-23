اليوم الوطني / حكام إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة يهنؤون القيادة باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقيات تهنئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأعربو في برقياتهم عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة العزيزة , مشيدين بما حققته المملكة العربية

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

13:11ت م

0116



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقيات تهنئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وأعربو في برقياتهم عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة العزيزة , مشيدين بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين, متمنين لأخيهم خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللمملكة وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- برقيات تهنئة مماثلة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.// انتهى //13:11ت م0116

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / حكام إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة يهنؤون القيادة باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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