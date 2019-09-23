اليوم الوطني / مدير جامعة الملك خالد: القيادة الرشيدة جعلت على رأس أولوياتها توفير الأمن والحياة الكريمة للمواطن



أبها 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أشاد معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بما تشهده المملكة من تقدم في شتى المجالات .

وأوضح السلمي في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 أن التطور الذي شهدته هذه البلاد كان نتيجة للاهتمام والدعم الكبيرين من قيادتها الرشيدة التي جعلت على رأس أولوياتها توفير الأمن والحياة الكريمة وتحقيق التنمية بمختلف أشكالها.

وأكد السلمي أن اليوم الوطني يأتي ونحن ننعم بالأمن والأمان وتشهد بلادنا تنمية في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يقودان رؤية وطنية طموحة تستشرف مستقبلا مشرقا وتؤذن بنهضة تنموية شاملة ستجني البلاد ثمارها.

واعتبر السلمي أن ارتفاع التصنيف الاقتصادي للمملكة وبروز نتائج الحوكمة والهيكلة والتخطيط التي شهدتها مؤسسات البلاد ثمرة مباركة من ثمار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.

وقال السلمي : "ونحن نحتفل بهذه بالمناسبة العزيزة على قلوبنا فإن أعظم ما يمكن أن نقوم به هو أن نعبر عن حب هذا الوطن والوفاء له بالعمل الدؤوب والإنجاز المستمر وأن نعمل على تجسيد هذا الأمر على أرض الواقع ونزرع ثقافة العمل الجاد والعطاء المستمر في نفوس أبنائنا ومجتمعنا وهذا أعظم ما يمكن أن نقدمه لهذا الوطن الذي يستحق منا الكثير".

وأضاف : إننا في يومنا الوطني وفي كل المناسبات نستلهم تلك التضحيات العظيمة التي يقدمها الرجال المخلصون من أبطال قواتنا المسلحة الذين يذودون عن حياض الوطن ويقدمون أرواحهم فداء له, سائلًا الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والقيادة الرشيدة وأن يهيئ للمملكة مزيدًا من التطور والتقدم ويديم عليها نعمة الأمان.

// انتهى //

13:05ت م

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