فيديو.. أهالي عسير يشاركون بالعرضات والموروث الشعبي بحفل أبها

2019-09-23

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني- ابها

ضمن فعاليات اليوم الوطني 89 بمنطقة عسير شارك عدد من الأهالي من جميع المحافظات ومراكزها التابعة للمنطقة بالعرضات والعروض الشعبية.

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وتقدم كل محافظة محافظها والمشايخ والنواب خلال مسيرة الاحتفال باليوم الوطني والتي انطلقت يوم أمس الأحد في أبها.

وقدمت كل محافظة لوناً من العرضات والمواريث الشعبية الخاصة بكل محافظة أثناء الفعاليات في جو من البهجة والسرور ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ89 في منطقة عسير.