شكرا لقرائتكم فيديو.. شعراء الحرس الوطني: ومن دونك رجال تحاكي طويق في وقفاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-23 فيديو.. شعراء الحرس الوطني: ومن دونك رجال تحاكي طويق في وقفاتها متابعات الخليج 365 - الرياض قدم مجموعة من شعراء وزارة الحرس الوطني قصيدة جسدت أروع الكلمات والعبارات في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89. ونشرت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من الشعراء أنشدوا قصائد حماسية في حب الوطن وهذا اليوم المجيد. Advertisements شارك في المقطع الشعراء المبدعون سلطان بن بتلاء، ومسلط الميموني ، وتركي الدحيمي وعطاالله القحطاني. وعنونت وزارة الحرس الوطني المقطع بعنوان “ومن دونك رجال تحاكي طويق في وقفاتها”.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شعراء الحرس الوطني: ومن دونك رجال تحاكي طويق في وقفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.