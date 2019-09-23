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أرامكو تضيف بنوكاً جديدة لإعداد طرحها الأولي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أضافت شركة أرامكو -أكبر شركة نفط في العالم- بنوك: باركليز، وبي إن بي باريباس، ودوتش بنك، ويو بي إس غروب، إلى البنوك التي اختارتها للإعداد لطرحها الأولي المرتقب، وفقاً لـ”بلومبيرج”.
كما اختارت أيضاً بنك كريديه أغريكول، وغلف إنترناشونال بنك، بحسب مصادر مطلعة ذكرت أن أرامكو تعتزم اختيار 15 بنكاً لتهيئة الطرح الأولي، بينها مجموعتان ماليتان صينيتان.
وستعقد أرامكو اجتماعات مع مسؤولي البنوك المشار إليها اعتباراً من اليوم.
وأكدت مصادر أن أرامكو لا تعتزم أي تأخير في طرحها الأولي بشقيه الداخلي والخارجي.
ويعتقد بأن الطرح المحلي في بورصة الرياض سيتم في نوفمبر بحسب مصادر مطلعة.
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