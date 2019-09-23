شكرا لقرائتكم فيديو.. عرض لمركبات القطاعات الأمنية بحفل عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-23 فيديو.. عرض لمركبات القطاعات الأمنية بحفل عسير متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- ابها Advertisements رفع الأهالي بمنطقة عسير رايات التحايا لرجال الأمن خلال مشاركتهم في العرض الذي قدموه خلال فعاليات حفل اليوم الوطني الـ 89 أمس الأحد. وقدمت الجهات الأمنية بالمنطقة عرضاً رمزياً لعدد من المركبات الأمنية المختلفة والمستخدمة في كل من الجهات الأمنية بجميع قطاعات وزارة الداخلية بالمملكة حيث يعمل عليها رجال أبطال في الليل والنهار من أجل خدمة وراحة وسلامة المواطنين وحفظ الأمن في جميع مدن المملكة.







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