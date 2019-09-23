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الجبير: مناسبة خالدة تجسد أمجاد قيادة وشعب هذا الوطن.. عز وفخر
من أجل حاضر يليق بعراقتنا ومستقبل يلبي طموحاتنا
متابعات الخليج 365 - واس
رفع وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.
وقال معاليه: إن اليوم الوطني مناسبة مهمة وخالدة تبعث على الاعتزاز والافتخار بهذا الوطن وقيادته منذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – مؤسس الدولة السعودية الثالثة، مرورا بأبنائه الملوك البررة، وهو يوم يحمل أمجاد قيادة وشعب هذا الوطن العزيز، التي تحققت بجهودٍ قادها ملوكنا بجد وإخلاص، لنتجاوز التحديات، ونحقق النجاحات، من أجل حاضر يليق بعراقتنا، ومستقبل يلبي طموحاتنا.
ونوه معاليه بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وما يشهده من تطوير وتنمية شاملة في شتى المجالات، بغية تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين، ولتعزيز مكانة المملكة والمحافظة على موقعها المرموق بين دول العالم، وتوجيهاتهما السديدة بالعمل على مواصلة المسيرة التي تعكس قوة ومكانة المملكة العالمية، من خلال الحضور الفاعل في المحافل الدولية المختلفة، والسعي لحل الأزمات الدولية، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والمساهمة في استتباب الاستقرار والأمن الدوليين.
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