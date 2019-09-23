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تهنئة اليوم الوطني في السعودية 1441|| عبارات الشعر والصور والألعاب…

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تحتفل اليوم دولة المملكة العربية بذكرى اليوم الوطني الـ 89، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بذلك اليوم من خلال الألعاب النارية والرقصات والوصلات الشعبية، والقيام بعمل العديد من المهرجانات واستقدام العديد من النجوم العرب من أجل الاحتفال بتلك المناسبة العظيمة على دولة المملكة، هذا وقد قامت الهيئة العامة للترفيه بعمل عروض خرافية وجميلة في شوارع المملكة، والقيام بتزيين شوارع المملكة من أجل إسعاد المواطنين ونشر السعادة والسرور في صفوف المواطنين المشاركين في تلك الاحتفالية التاريخية.

مظاهر الاحتفال في اليوم الوطني في السعودية

تتنوع المظاهر في الاحتفال باليوم الوطني في دولة المملكة العربية السعودية بين الألعاب النارية والاحتفال بالرقصات والوصلات الشعبية، وسوف نستعرض لكم  العديد من الصور التي تظهر إحتفالات المملكة باليوم الوطني.

اليوم الوطني

اليوم الوطني

رسائل اليوم الوطني

رسائل اليوم الوطني

تحديد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441هـ واحتفالات ضخمة في الذكرى الـ89

تحديد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441هـ واحتفالات ضخمة في الذكرى الـ89

رسائل تهنئة باليوم الوطني السعودي 89

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رسائل اليوم الوطني

رسائل تهنئة باليوم الوطني السعودي 89

رسائل اليوم الوطني السعودي 89

أغنية همة حتى القمة اليوم الوطني 89
أغنية همة حتى القمة اليوم الوطني 89

موعد الإجازة لليوم الوطني السعودي 1441/2019 للموظفين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص والبنوك
موعد الإجازة لليوم الوطني السعودي 1441/2019 للموظفين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص والبنوك

فعاليات موسم اليوم الوطني السعودي 89

فعاليات اليوم الوطني السعودي 89

رسائل التهنئة والمعايدة في اليوم الوطني في السعودية

  1. وطني انت ومالي لا اسميك وطن فيك ألآمي تهون وقليل منك ينسيني الشجن.
  2. عالية وقوية رايتنا غالية وأبية هامتنا.
  3. وطني ذلك الحب الذي لا يتوقف وذلك العطاء الذي لاينضب، أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب أنت فقط من يبقي حبه وانت فقط من نحب.
  4. . وطني .. ياأرض المجد والعزة سأمزق أعداءك وأقهر من يتربص بك , سأسقيك أبنائي واجعلهم أولادك..
  5. وطني ذلك الحب الذي لا يتوقف وذلك العطاء الذي لا ينضب.
  6. أنا مغرم جداً ببلادي، ولكنني لا أبغض أي أمة أخرى.

شعر اليوم الوطني في السعودية

الرّمْلُ والصحراءُ والنّخْلُ
والوَرْدُ والأزْهارُ والنّحْلُ
والسّعْدُ والإكْبارُ مَمْلَكَةٌ
عُظْمى وفيها خَيرُها العَدْلُ
من نَجْدِها التاريخُ مَلْحَمَة
ورِياضُها بَرَكاتُها العَقْلُ
والبَحْرُ والشُطْآنُ مَشْرِقُها
والغَرْبُ فيها أصْلُها الأَصْلُ

 

أَضَاءَ البيدَ
مَلِكٌ أَضَاءَ البيدَ صِدْقُ إخائهِ
وَدَنَتْ له الأفعالُ حين تُقادُ
هَتَفَتْ لَهُ الأمجادُ حِينَ تَلألأتْ
سيقت لَهُ كُلُّ الأمورِ عَتَادُ
غَرَسَ الكَرَامَةَ في رِمَالِ عَدَالةٍ
وَلَهُ العَزَائِمُ والخُطُوبُ شِدَادُ
فَضَّ النِّزَاعاتِ العَتِيقَةَ عِنْدَما
كَانت تَجُوبُ رِمَالها الأحقادُ
جَمَعَ القَبَائِلَ تَحتَ رَايةِ حُكْمِهِ
بِيَديهِ مِشْعَلُ صِدقِهِ الوَقَّادُ

 

 

 

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