السعودية | بالصور.. بورتريه لمحمد بن سلمان بأسماء مدن وقرى السعودية

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شكرا لقرائتكم بالصور.. بورتريه لمحمد بن سلمان بأسماء مدن وقرى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وظف فنان تشكيلي سعودي أنماطا مختلفة من الخط العربي لتنفيذ أكبر بورتريه مرسوم بالخط العربي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمساحة 30*20.
وتحمل هذه اللوحة كافة أسماء المدن والقرى السعودية، وتم تنفيذها على أرض متنزه الروسان في الرياض.
وعمل الفنان صالح العقاري يومياً لمدة عامين لإنتاج هذه اللوحة التي تم ترشيحها لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
وتحدث العقاري لـ"العربية.نت" عن احترافه الرسم، قائلاً: "بدأت عام 1997 برسم الكاريكاتير في العديد من الصحف السعودية، وكنت في الوقت نفسه أعشق رسم البورتريه الذي ينتمي إلى المدرسة الواقعية، كما أجيد الخط العربي وفن التكوين. وقد شاركت في العديد من المعارض التشكيلية".
وتابع: "أرسم البورتريه منذ طفولتي، وأول لوحة رسمتها كانت لمعلمي في المدرسة، وحين نمت الموهبة التحقتُ بعدد من الدورات التدريبية المتعددة في مجال الرسم والكاريكاتير والخط العربي".
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