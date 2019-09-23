اليوم الوطني / فعاليات الترفية بعرعر تشهد حضوراً كبيراً في يومها الرابع بمناسبة اليوم الوطني



عرعر 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

شهدت فعاليات الهيئة العامة للترفية المقامة على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي المساعدية بعرعر، حضوراً كبيراً من الزوار، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وشملت الفعاليات التي ستستمر حتى يوم غدٍ، جميع الفئات العمرية المتمثلة في العروض المتجولة، والمسرح الموسيقي، والفرقة الشعبية، وعربات الطعام المتنقلة، والألعاب النارية، إضافة إلى الأكشاك الخاصة ببيع الأسر المنتجة والفنون التشكيلية.

// انتهى //

12:43ت م

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