اليوم الوطني / أمين المنطقة الشرقية يفتتح مدينة الأطفال بمنتزه الأسكان بالخبر



الدمام 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، مدينة الأطفال بمنتزه الأسكان في محافظة الخبر، وذلك تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89، ونظرا لما يمثله هذا المرفق من أهمية في ربط التعليم بالترفيه، التي تعد الأولى من نوعها بهذا المستوى.

وأكد المهندس الجبير، أن المشروع جاء من منطلق المسؤولية المجتمعية لراحة الأطفال وخدمتهم وتوفير المتعة والترفيه لهم، مع نشر ثقافة الوعي حول الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين من خلال هذه المدينة، الذي يأتي تعزيزا لمعايير "جودة الحياة" في الخبر، التي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن مدينة الأطفال تقع على مساحة 6000 متر مربع، جرى تصميمها كمدينة مصغرة تضم شوارع وممرات يتوسطها ميدان لتوزيع الحركة المرورية، إضافة الى مواقف سيارات للأطفال، وإشارات مرورية، تحتوي على 25 مجسماً لمباني ومرافق حكومية، ومجسمات لأسواق تجارية ومرافق ترفيهية ومباني سكنية، مشيرا إلى أن الهدف من المدينة وتصاميمها تعليم الأطفال قواعد المرور العامة وتثقيف الطفل بالاطلاع على بعض المنشآت والخدمات الحكومية من خلال المجسمات الموجودة في المدينة التي تحاكي من خلالها مدينة الخبر .

// انتهى//

12:42ت م

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