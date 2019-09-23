اليوم الوطني / رئيس المجلس الوطني للإعلام الإماراتي: العلاقات السعودية الإماراتية حجر الزاوية في استقرار المنطقة وازدهارها



أبوظبي 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أكد معالي وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن العلاقات

وتقدم معاليه - في تصريح بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89 - بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدًا أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة نابع من القلب ويجسد علاقات الأخوة التي تجمعنا مع الأشقاء في المملكة، وأن هذا اليوم يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حقّقتها المملكة في مختلف المجالات والميادين.

وقال: تمضي المملكة العربية السعودية قدمًا في ترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات ضخمة، أهلتها لأن تكون لاعبًا رئيسًا على الساحة العالمية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية، والجهود الكبيرة التي يبذلها السعوديون في مختلف مواقعهم.

وأضاف أن العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين تشكل حجر الزاوية في استقرار المنطقة وازدهارها، مشيرًا إلى أن العلاقة السعودية الإماراتية تستند إلى أسس قوية وجذور ضاربة، إذ إن الشعبين الشقيقين يجمعهما رابط وثيق، وإيمان قوي بقيم التكاتف والتلاحم وأن الهدف واحد والرؤية واحدة والمصير مشترك.

// انتهى //

12:38ت م

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أبوظبي 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن العلاقات السعودية الإماراتية تشكل نموذجًا أخويًا يحتذى به في العمل العربي المشترك، نظرًا للرعاية والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومن أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإماراتية العربية المتحدة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.وتقدم معاليه - في تصريح بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89 - بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدًا أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة نابع من القلب ويجسد علاقات الأخوة التي تجمعنا مع الأشقاء في المملكة، وأن هذا اليوم يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حقّقتها المملكة في مختلف المجالات والميادين.وقال: تمضي المملكة العربية السعودية قدمًا في ترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات ضخمة، أهلتها لأن تكون لاعبًا رئيسًا على الساحة العالمية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية، والجهود الكبيرة التي يبذلها السعوديون في مختلف مواقعهم.وأضاف أن العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين تشكل حجر الزاوية في استقرار المنطقة وازدهارها، مشيرًا إلى أن العلاقة السعودية الإماراتية تستند إلى أسس قوية وجذور ضاربة، إذ إن الشعبين الشقيقين يجمعهما رابط وثيق، وإيمان قوي بقيم التكاتف والتلاحم وأن الهدف واحد والرؤية واحدة والمصير مشترك.// انتهى //12:38ت م0100

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