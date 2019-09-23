اليوم الوطني / محافظ الأحساء يرعى حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني



الدمام 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء مساء اليوم، حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، الذي تنظمه أمانة الأحساء في منتزه الملك عبدالله البيئي بمدينة الهفوف.

وأوضح وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، أن رعاية سمو محافظ الأحساء لهذا الاحتفال الوطني يمثل نجاحاً باهراً للحفل، مشيراً إلى أن المحافظة حرصت على تنوع الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة الغالية لتتناسب مع مختلف الفئات العمرية سواء للمواطنين أو المقيمين.

وأكد الجعفري أن الفعاليات الوطنية خلال الثلاثة الأيام الماضية حظيت بتفاعل مميز من الأهالي والمقيمين، إذ شهدت حضوراً لافتاً تجاوز 34 ألف زائر من العوائل والأفراد.

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12:37ت م

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