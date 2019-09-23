اليوم الوطني / مستشفيات الجوف تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



سكاكا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

احتفت مستشفيات منطقة الجوف باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, متزينة بالعلم السعودي وصور القادة - حفظهم الله -.

وتزين مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا بالإضاءة الخضراء على كامل المبنى في تحفة فنية احتفالا بيوم الوطن, وعددٍ من اللافتات التي تحمل عبارات الهمة والاحتفاء بالوطن, وصور القادة - حفظهم الله -.

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا اكتسى اللون الأخضر المبنى في لوحة فنية شكلت إضافة رائعة لاحتفالات الجوف, ورفع الراية خفاقة, فيما تزين مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمجسم مميز في بوابة المستشفى كتب عليه أحب المملكة العربية

// انتهى //

12:33ت م

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سكاكا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واساحتفت مستشفيات منطقة الجوف باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, متزينة بالعلم السعودي وصور القادة - حفظهم الله -.وتزين مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا بالإضاءة الخضراء على كامل المبنى في تحفة فنية احتفالا بيوم الوطن, وعددٍ من اللافتات التي تحمل عبارات الهمة والاحتفاء بالوطن, وصور القادة - حفظهم الله -.وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا اكتسى اللون الأخضر المبنى في لوحة فنية شكلت إضافة رائعة لاحتفالات الجوف, ورفع الراية خفاقة, فيما تزين مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمجسم مميز في بوابة المستشفى كتب عليه أحب المملكة العربية السعودية , وفي الداخل بالبالونات الخضراء والبيضاء.// انتهى //12:33ت م0098

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