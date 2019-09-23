اليوم الوطني / المواقع الأثرية والتاريخية بنجران تتزين باللون الأخضر



نجران 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

هيأ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران المواقع الأثرية والسياحية بالمنطقة لاستقبال الزوار بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وتزين متحف نجران الإقليمي وقصر الإمارة التاريخي ومقر فرع الهيئة بالمنطقة باللون الأخضر والإعلام والشعارات الوطنية، كما استقبل موقع الأخدود الأثري طلاب المدارس لتعريفهم بما يحتويه الموقع من آثار ونقوش تاريخية ، وتوزيع الأعلام والشعارات الوطنية عليهم.

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12:07ت م

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