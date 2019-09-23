السعودية اليوم / العسّاف يستقبل وزير الخارجية الإماراتي



نيويورك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمقر إقامته في نيويورك اليوم, سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء الودي تبادل الأحاديث الأخوية, وبحث مشاركة البلدين الشقيقين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والفعاليات المصاحبة للأسبوع رفيع المستوى على هامش أعمال الجمعية، مؤكدين على الروابط الراسخة والتنسيق المشترك في جميع المجالات والملفات.

وقدم سمو الشيخ عبدالله والوفد المرافق التهنئة لمعالي وزير الخارجية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة, متمنين دوام الاستقرار والنماء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- .

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان, ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي, ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين.

كما حضره من الجانب الإماراتي معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي, ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر سيف غباش .

// انتهى //

12:00ت م

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