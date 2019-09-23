اليوم الوطني / سمو رئيس اتحاد الهجن يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الــ89



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية

وقال سموه : إن اليوم الوطني مناسبة يعتز بها جميع السعوديين، وتحمل بشائر الخير للمواطنين كافة، وتتضمن الكثير من العبر والدروس التي نستلهمها من جهود الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ في تأسيس المملكة لنكمل مسيرة الإنجازات.

ووصف سمو الأمير فهد بن جلوي الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعملاقة، حيث شملت مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية التي أصبحنا بفضل من الله ثم توجيهات قيادتنا الرشيدة نباهي بها الأمم، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان على المملكة.

وأكد سمو رئيس الاتحاد السعودي للهجن أن المملكة تواصل تقدمها وتطورها في جميع المجالات، عاماً تلو آخر بفضل الله ثم السياسات الحكيمة والنهج الرشيد الذي يتبعه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالأمن والأمان والاستقرار في ظل تحديات إقليمية وعالمية ، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين وولي عهده لما يحبه ويرضاه وأن يجزيهما خير الجزاء نظير ما يبذلانه لخدمة الأمة وأبناء الشعب السعودي .

//انتهى//

11:42ت م

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الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن ، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نفتخر بها جميعا، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – في توحيد المملكة، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات.وقال سموه : إن اليوم الوطني مناسبة يعتز بها جميع السعوديين، وتحمل بشائر الخير للمواطنين كافة، وتتضمن الكثير من العبر والدروس التي نستلهمها من جهود الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ في تأسيس المملكة لنكمل مسيرة الإنجازات.ووصف سمو الأمير فهد بن جلوي الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعملاقة، حيث شملت مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية التي أصبحنا بفضل من الله ثم توجيهات قيادتنا الرشيدة نباهي بها الأمم، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان على المملكة.وأكد سمو رئيس الاتحاد السعودي للهجن أن المملكة تواصل تقدمها وتطورها في جميع المجالات، عاماً تلو آخر بفضل الله ثم السياسات الحكيمة والنهج الرشيد الذي يتبعه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالأمن والأمان والاستقرار في ظل تحديات إقليمية وعالمية ، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين وولي عهده لما يحبه ويرضاه وأن يجزيهما خير الجزاء نظير ما يبذلانه لخدمة الأمة وأبناء الشعب السعودي .//انتهى//11:42ت م0086

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