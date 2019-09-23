اليوم الوطني / متطوعو " رواد " بجازان يشاركون المرضى فرحتهم بيوم الوطن



جيزان 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

شارك متطوعون من جمعية رواد للعمل التطوعي بمنطقة جازان ، مرضى مستشفى الأمير محمد بن ناصر الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني ، وذلك ضمن مشروع "89 ساعة تطوعية"والذي اطلقته الجمعية بمناسبة اليوم الوطني ال89 .

وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح التطوع والانتماء، وتبعث السرور على قلوب المرضى ، ومشا ركتهم فرحتهم بهذه المناسبة الغالية التي يتجدد فيها الاعتزاز والفخر بيوم الوطن.

وتتواصل زيارات المرضى إلى يوم الجمعه القادم بمشاركة فرق الجمعية ويتضمن العديد من المبادرات المجتمعية.

// انتهى //

11:25ت م

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