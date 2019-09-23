نشطاء ومغردون يؤكدون : #الامارات_والسعوديه_معا_ابدا

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أكد نشطاء ومغردون سعوديون وإماراتيون على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والذي تجسد خلال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89 .
وأطلق النشطاء بالتزامن مع المناسبة هاشتاج على تويتر "الامارات والسعودية معا ابدا"، للتاكيد على عمق هذه العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين .
ونشر النشطاء على حساباتهم الشخصية عبارات التهاني والتبريكات لشعب وقيادة السعودية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مؤكدين أنها تحل هذا العام بالتزامن مع تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين .
وكانت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم قد إحتفت باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، مؤكدة أن ما يربط بين الإمارات والسعودية من عرى وثيقة ضاربة في التاريخ، لن يستطيع أحد أن ينال منه أو يسيء إليه، أو أن يصيبه بوهن قيد شعرة.
وأكدت الصحف في افتتاحياتها أن العلاقات بين البلدين التوأمين، أشبه بالرباط المقدس الذي يصل الرحم والدم والتاريخ والجغرافيا والدين واللغة ببعضها في عرى لا تنفصم، مشددة على أن التحالف السعودي الإماراتي بات يشكل محوراً مؤثراً وفعالاً على المستويين الإقليمي والدولي، في حين تشكل الدولتان ثقلاً إقليمياً مهماً يسهم بشكل كبير في الاستقرار داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.
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