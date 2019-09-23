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صور.. دانيال أصغر حرفي مشارك في مهرجان عرس الوطن بحفر الباطن
يقدم صناعة المجسمات التراثية للبيوت التراثية
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن
شارك دانيال محمد علي، ١٢ عاماً، في مهرجان اليوم الوطني السعودي ٨٩ بمحافظة حفر الباطن كأصغر حرفي يقدم صناعة المجسمات التراثية للبيوت التراثية القديمة قادماً من محافظة الأحساء.
وقال دانيال لـ “متابعات الخليج 365“: “أهوى تصميم التراث حيث قمت بتصميم عدد كبير من التصاميم التراثية وشاركت في العديد من المهرجانات والملتقيات داخل وخارج المملكة وتفاجأت بإقبال كبير من زوار المهرجان على الركن الخاص بأعمالي”.
وذكر والد دانيال أن ابنه شارك في معارض عدة ولديه عروض للمشاركة بالكويت والبحرين، وأنه يسعى دائماً لدعم دانيال وتأهيله وتطوير موهبة وشخصيته ليكون نافعاً لدينه ووطنه ومجتمعه.
وأضاف: حصل ابني دانيال على ثناء وإشادة من صاحب السمو الملكي أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف على أعماله الفنية المميزة رغم صغر سنه.
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