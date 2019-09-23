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2019-09-23 أمر ملكي بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل متابعات الخليج 365 - واس صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم :

1 ـ العريف / ناصر بن هادي بن معجب اليامي

2 ـ العريف / علي بن مهدي بن سالم آل سليم

3 ـ الجندي / فهد بن سعود بن ظافر اليامي

4 ـ الجندي المتوفى / إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان .

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من : ـ

1 ـ العقيد الركن / رفيع بن سليمان المسعودي

2 ـ الجندي الأول / محمد بن مبارك الراشدي .

من منسوبي وزارة الداخلية.







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