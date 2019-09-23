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فيديو.. فرق الخيالة تشارك أهالي عسير فرحتهم بعرس الوطن
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- ابها
شارك عدد من فريق الخيالة الأهالي فرحتهم خلال مسيرة فعاليات اليوم الوطني 89 بمنطقة عسير، والتي انطلقت أمس الأحد من دوار الملك فيصل حتى المدينة العالية بأبها.
وكان للخيول العربية طابع جميل من خلال مشاركتها الاستعراض ضمن العروض التي المشاركة خلال المسيرة.
واستذكر الأهالي دور الخيول وأهميتها في عهد توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، ولا يزال وجودها مؤثراً في حياة محبي الفروسية من الخيالة السعوديين حتى الوقت الحاضر.
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