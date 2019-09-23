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رسامات حفر الباطن يُبدعن برسم صور القيادة
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفر الباطن
قام عددٌ من الفنانات التشكيليات بمحافظة حفر الباطن بنثر إبداعاتهن في رسم صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد وذلك في مقر مهرجان اليوم الوطني المقام في حديقة الملك سلمان بالمحافظة.
ولاقى موقع الفنانات إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان، حيث حرصوا على التقاط صور تذكارية لأطفالهم مع اللوحات الفنية.
وذكرت الفنانة العنود المقبل لـ”متابعات الخليج 365” أن الرسومات هي تعبير بسيط عن حب الوطن ونتمنى أن يكون لنا دور أكبر من هذا العمل ، وأن جميع اللوحات تجسد الاعتزاز بولاة الأمر في أبهى الصور.
وأضافت الفنانة كوثر السالم أن مشاركتها برسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين محمد بن سلمان لاقت إعجاب الزوار.
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