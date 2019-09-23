اصابة الشيخ الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي بوعكة صحية أدخلته…

تعرض الشيخ على الحذيفي أمام وخطيب المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية لوعكة صحية أدخلته المستشفى، حيث تم نقله بالأمس إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وذلك عقب أصابته بجلطة منعته من أداء الصلاة بالمسجد النبوي وامامة المصلين.

وأثار غياب الشيخ الحذيفي عن المصلين بالمسجد النبوي مخاوف كثيرة وقلق، وذلك بعدما اعلن لهم خبر أصابته بجلطة ودخوله المستشفى، وذلك لأنهم اعتادوا على سماع صوته وأذانه وتلاوته للقران في الصلوات الخمس بالمسجد النبوي الشريف، وتنقل ببث مباشر على الهواء مباشرة في قناة فضائية مخصصة لذلك فقط.

ونشر محمد الحذيفي تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يطمئن بها محبين ومتابعين الشيخ على الحذيفي، لكي يطمئنهم على صحته، وقال محمد الحذيفي في تدوينته أن الشيخ على الحذيفي ” الحمدالله حالته طيبة ولله الحمد عارض صحي تطلب دخوله المستشفى أول امس وفي انتظار اكتمال التحاليل والفحوصات الطبية وبعدها يقرر خروجه من المستشفى بأذن الله”

بينما قال جمعان العسيري مدير العلاقات العامة والإعلام بوكالة المسجد النبوي الشريف، أن الشيخ على الحذيفي حالته مستقرة وطمئن جميع محبيه وطلب منهم الدعاء له.

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والجدير بالذكر أن الشيخ على الحذيفي وهو اسمه بالكامل “على بن عبد الرحمن بن على بن أحمد الحذيفي” ولد في قرية القرن المستقيم التابعة للعوامر في جنوب مكة وذلك في عام 1947م.

ويذكر أيضا أن الشيخ الحذيفي حصل على درس في جامعة الأزهر وحصل على درجة الدكتورة من جامعة الأزهر، وتولى الخطابة والإمامة في مسجد بمدينة قباء ثم عين بعد ذلك إمام وخطيبا للمسجد النبوي بالمدينة المنورة وذلك في عام 1979م، ولكنه نقل بعد ذلك وتم تعينه إماما وخطيبا للمسجد الحرام بمكة المكرمة 1981م، وعاد بعد عام واحد فقط إلى إمامة المسجد النبوي بالمدينة المنورة وظل فيه حتى وقتنا الحالي .