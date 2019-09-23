الضمان الإجتماعي…توقيت صرف المساعدة المقطوعة في اليوم الوطني 89…

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية مع اقتراب اليوم الوطني، حيث تحتفل غداً المملكة بذكرى اليوم الوطني، ويأمل الكثير من المواطنين بأن يتم صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي في أسرع وقت ممكن، وذلك لأجل تحسين المستوى المالي والاقتصادي للأسرة السعودية، هذا وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم العديد من المساعدات المالية والنقدية من اجل تحسين الظروف المالية والاقتصادية للأسرة السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

شروط الاستفادة من مساعدة المقطوعة

حددت وكالة الضمان الاجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية العديد من الشروط من أجل الاستفادة من مساعدة المقطوعة التي تقدم للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا دخل لها.

أن يكون عمر المتقدم أكثر من 35 عاماً. أن يكون سعودي الجنسية ويقيم في السعودية. أن يكون لا تشمل معاشات الضمان الإجتماعي.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

أن تكون ضمن الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا دخل لها.

أن تكون الأرامل والمطلقات

أن تكون من الأسرة التي غاب عنها عائلها.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، البوابة الإلكترونية من أجل الاستعلام والتسجيل عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الضمان الإجتماعي