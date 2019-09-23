محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعًا 76 سنتًا بما يعادل 1.18 %.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل، بزيادة 64 سنتًا أو 1.1 % بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار. 23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 11:20 AM Advertisements النفط يرتفع 1% نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط النفط يرتفع 1% نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعًا 76 سنتًا بما يعادل 1.18 %.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل، بزيادة 64 سنتًا أو 1.1 % بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار. الكلمات المفتاحية ، النفط يرتفع 1% نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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