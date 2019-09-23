“enquire” طريقة الإستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة من خلال وزارة العمل...

يبحث الملايين من المغتربين المصريين والعرب المغتربين في المملكة العربية السعودية عن طريقة الإستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بدون موافقة الكفيل، وهي أحد أكثر الخدمات المقدمة من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وقد طورت الوزارة الخدمة حتى أصبحت تُقدم بشكل إلكتروني بسيط.

والآن اصبح من السهل على كل وافد نقل كفالته بصورة إلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، ولهذا نكتب لكم هذا المقال فى موقعنا “عرب نيوز” لنوضح لكم خطوات الاستعلام عن نقل كفالة، فتابعونا.

استعلام عن نقل كفالة

قد أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني لكل المغتربين فى الأراضي السعودية خدمة الاستعلام عن نقل كفالة أي الإنتقال من كفيل لآخر بشكل إلكتروني بسيط للغاية، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهودها فى جعل وتقديم كل خدماتها للمواطن بشكل إلكتروني بسيط.

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شروط نقل كفالة عامل وافد إلكترونياً

هناك عدة شروط يجب أن تنطبق عليك حتى يتم الموافقة على نقل كفالتك حتى بدون موافقة الكفيل التابع له، والشروط هي:

عدم استطاعة الكفيل السابق تجديد مقر اقامة العامل لمدة شهر.

عدم استطاعته دفع المرتب الشهري للعامل لمدة 3 شهور.

ينبغي أن يكون الكفيل “صاحب العمل” الذي يعمل فيه العامل في النطاق الأحمر في برنامج النطاقات.

خطوات نقل الكفالة

لنقل كفالتك بدون موافقة الكفيل يجب عليك اتباع الآتي:

ادخل على موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين مسبقاً.

اكتب رمز التحقق .

اضغط على تسجيل دخول .

ستظهر لك منشأة مسجلة باسمك.

اضغط على قائمة الخدمات .

اختر خدمة نقل كفالة عامل وافد.

اكتب رقم الإقامة والبحث عن العامل.

الآن تظهر لك نافذة بها محضر تعهد.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بي استفسار أو سؤال وسوف نرد عليكم فى أسرع وقت