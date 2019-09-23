هذا ما تمنته أصالة في تعليقها على فيديو الطفلة المعنفة

علقت نجمة الغناء السورية أصالة نصري على فيديو تعنيف المواطن الفلسطيني المقيم في السعودية لطفلته التي تبلغ من العمر أقل من عامين وتمنت لو أنها تشهد عقابه.

ونشرت تغريدة عبر حسابها عبر موقع "تويتر"، فقالت: "بالنّسبه للنّاس الّلي عمّ تتفلسف على ردّة فعل المشاهير على الڤيديو الحقير للأبّ الّلي بيضرب بنته أوّ إبنه ، الله ذكر العقاب بجميع الكتب السماوية ، والمفروض هالنّوع من أشباه البشر يتعاقب ليخاف الّلي متله يعمل الّلي بيعمله ، وياريتني كون موجوده أشهد شو رح يعملوا فيه" وفقاً لبنان 24.

وانتشر فيديو لأب يضرب طفلته بشكل عنيف وقد أثار غضباً واسعاً في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بين رواده وحتى بين نجوم الفن حتى أحدث ضجة و طالب العديد منهم إيقاع أقسى العقوبات بحقه.