إيران: هكذا نجح الحوثيون بضرب "أرامكو"

أعلنت إيران أن جماعة أنصار الله الحوثية قامت بزيادة مدى وعمق صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.

وفي حوار مع شبكة تلفزيون "CBS" الأمريكية قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الحوثيين حصلوا على أسلحة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح كان اشتراها "من الأموال السعودية خلال فترة حكمه الطويلة".

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيرانية في الوقت نفسه أن الحوثيين لديهم التكنولوجيا المتطورة والدراية الفنية التي سمحت لهم بتحسين الأسلحة التي بحوزتهم.

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وشدد ظريف على أن السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط في مناطقها الشرقية.

الأوضاع في المنطقة كانت تدهورت بشكل حاد بعد أن تعرض معملان تابعان لشركة أرامكو السعودية لهجوم بطائرات مسيرة في 14 سبتمبر، ما تسبب في خفض المملكة لإنتاجها النفطي لأكثر من النصف. حسب روسيا اليوم

وفيما تبنى الحوثيون الهجوم وأعلنوا أنهم نفذوه باستخدام 10 طائرات مسيرة، رفضت الرياض وواشنطن هذه الرواية وأكدتا مسؤولية إيران المباشرة عن الهجوم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة.