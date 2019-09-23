بالصور: صقور المملكة يحبسون الأنفاس في الرياض بعرض جوي مميز

وثقت عدسة الكاميرات عروض الطيران التي شهدتها الرياض، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. وقدمت التشكيلات طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين.

واستعرضت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي في سماء الرياض، مقدمةً استعراضات مختلفة أثارت الإعجاب والحماسة، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض بحسب صحيفة “المواطن”.