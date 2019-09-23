أمر ملكي: منح أوسمة لـ 1240 من منسوبي وزارة الدفاع

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ 1239 من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية (إعادة الأمل) وهم :ـ

1 ـ اللواء الفني الركن / فائز بن محمد علي القليط وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

2 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن صالح ناصر العريني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

3 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السويلم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

4 ـ اللواء الركن / منصور بن ناصر حمود أبا الخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

5 ـ اللواء الفني الركن / محمد بن زايد نزال المطير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

6 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن محمد عبدالله الشهر وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

7 ـ اللواء الطيار الركن / علي بن سعد محمد آل مرع وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

8 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن فهد سعد رايزه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

9 ـ اللواء الطيار الركن / عيد بن براك زنيفير العتيب وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

10 ـ اللواء الطيار الركن / محسن بن سعيد محسن الزهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

11 ـ اللواء الطيار الركن / تركي بن خالد بن عبدالله آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

12 ـ اللواء الركن / وليد بن فالح محمد الظاهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

13 ـ اللواء الركن / محمد بن ظافر جازع الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

14 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالملك بن قاسم محمد الدريويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

15 ـ اللواء المهندس الركن / إبراهيم بن عبدالله عبدالعزيز آل سيار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

16 ـ اللواء الطيار الركن / خلف بن مناحي حصيان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

17 ـ اللواء الركن / علي بن عبدالرحمن علي القحطان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

18 ـ اللواء المهندس / خالد بن علي سالم العايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

19 ـ اللواء المهندس الركن / خالد بن محمد صالح الغانمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

20 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالحكيم بن حامد عطية الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

21 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن مطلق صالح العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

22 ـ اللواء الركن / أحمد بن علي مسرب الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

23 ـ اللواء المهندس الركن / ضيف الله بن محمد حسين القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

24 ـ اللواء المهندس الركن / عبيد بن تركي راشد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

25 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن أحمد حامد الثبيتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

26 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن صالح أحمد الغامد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

27 ـ اللواء المهندس الركن / علي بن معيض ظافر القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

28 ـ اللواء الركن / عبدالله بن صلاح سلامه الجهن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

29 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالله يحيى الجهني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

30 ـ اللواء البحري الركن / فالح بن عبدالرحمن محمد الفالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

31 ـ اللواء البحري الطيار الركن / محمد بن فالح مصلح العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

32 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن راشد عبدالله الدبيا وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

33 ـ اللواء الطبيب / محسن بن علي محسن الصقير وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

34 ـ اللواء الطيار الركن / حسام بن عبدالله فهد الدام وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

35 ـ اللواء الطيار الركن / حازم بن عبدالرحمن ناصر بن غشيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

36 ـ اللواء الطيار الركن / فهد بن غازي جزيان العتيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

37 ـ اللواء المهندس / سعيد بن محمد سعيد الغامد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

38 ـ اللواء الفني الركن / جابر بن حسن مسعود الفيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

39 ـ اللواء الركن / عبدالله بن غرمان عيدان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

40 ـ اللواء الركن / معيض بن حمود أحمد الشمران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

41 ـ اللواء الركن / بندر بن فيحان محمد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

42 ـ اللواء الركن / جميل بن جبريل حمود الجعيد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

43 ـ اللواء الركن / عبدالله بن أحمد محمد الشمران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

44 ـ اللواء الركن / ماجد بن خلف رجا الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

45 ـ اللواء الركن / تركي بن عايض راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

46 ـ اللواء الركن محمد بن شبيب ثامر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

47 ـ اللواء الركن / هشام بن محمد صالح الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

48 ـ اللواء الركن / محمد بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

49 ـ اللواء الطيار الركن / سعود بن فهد عبدالعزيز بن معمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

50 ـ اللواء البحري الركن / طارق بن مسفر عبدالواحد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

51 ـ اللواء الركن / عبدالله بن سعيد عبدالله الشهران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

52 ـ اللواء المهندس / علي بن سعيد حسين العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

53 ـ اللواء الركن / عائض بن عبدالله عايض العمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

54 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالرحمن علي الزهران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

55 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن علي صالح المصلو وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

56 ـ اللواء البحري الطيار الركن / فيصل بن فهد إبراهيم الغفيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

57 ـ اللواء المهندس الركن / طلال بن عبدالله تركي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

58 ـ اللواء الطيار الركن / سامي بن وقيان زيد الدوسر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

59 ـ اللواء الطيار الركن / ناصر بن فهد محمد الزعب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

60 ـ اللواء الطيار الركن / عبدالله بن محمد فهيد البيش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

61 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن صالح محسن المحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

62 ـ اللواء الطيار الركن / محمد بن مسعد محمد القرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

63 ـ اللواء الركن / علي بن صالح إبراهيم الحضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

64 ـ اللواء الركن / عايض بن نمشان سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

65 ـ اللواء الركن / سطام بن خالد عماش الفقير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

66 ـ اللواء الركن / أحمد بن حسين عازب الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

67 ـ اللواء الركن / عمر بن أحمد معيض الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

68 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن أحمد عبدالله الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

69 ـ اللواء الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الشهران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

70 ـ اللواء الركن / محمد بن سعيد محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

71 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن باتل محمد الطريق وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

72 ـ الموظف م 15 / عبدالرحمن بن عبدالكريم إبراهيم القويفلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

73 ـ الدكتور / أحمد بن محمد أحمد العامري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

74 ـ العميد الركن / مشرف بن عبدالله محمد العمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

75 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد إبراهيم الفردو وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

76 ـ العميد الركن / علي بن بجران علي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

77 ـ العميد المهندس / عبدالعزيز بن مسحل غالي العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

78 ـ العميد / ماجد بن فهد علي السبيعي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

79 ـ العميد الركن / محمد بن أحمد محمد آل مخات وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

80 ـ العميد المهندس الركن / سليمان بن أحمد يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

81 ـ العميد الركن / خالد بن منصور خميس القرش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

82 ـ العميد الركن / أدريس بن إبراهيم محمد النعم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

83 ـ العميد المهندس الركن / علي بن حسين حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

84 ـ العميد الركن / عامر بن عبدالله عامر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

85 ـ العميد الركن / حسين بن محمد قاسم صفح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

86 ـ العميد الركن / محمد بن فهيد مشعان آل ضويا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

87 ـ العميد الركن / محمد بن خليل أحمد أبو ديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

88 ـ العميد الركن / محمد بن مطر ماطر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

89 ـ العميد الركن / عبدالله بن حسن علي الشهران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

90 ـ العميد الركن / حسين بن سعيد محمد العواش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

91 ـ العميد / نايف بن صقر حضيرم المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

92 ـ العميد الركن / ضاوي بن جابر مغثي الغزوان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

93 ـ العميد الركن / علي بن سعيد محيي آل مليح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

94 ـ العميد الركن / حسن بن صالح محمد الشهر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

95 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن سعد الكنه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

96 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن حدجان العتيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

97 ـ العميد الركن / مسفر بن عبدالله زائع الشمران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

98 ـ العميد الركن / صالح بن مسفر سعيد الزهران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

99 ـ العميد / قينان بن فراج فيصل آل عريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

100 ـ العميد الركن / خالد بن مسفر قليل الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

101 ـ العميد الركن / عايض بن حسن عايض القحطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

102 ـ العميد / يوسف بن عبدالله سلطان آل مواش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

103 ـ العميد الركن / عبدالملك بن عبدالله إبراهيم الحات وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

104 ـ العميد البحري الركن / ستر بن رشيد رشيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

105 ـ العميد الطيار الركن / طلال بن سعد عوض المالك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

106 ـ العميد الركن / فهد بن محمد عبدالله السيار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

107 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن حمدان رحمه آل مسعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

108 ـ العميد الطيار / سامي بن سليمان عبدالله العوهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

109 ـ العميد الركن / علي بن محمد حسن النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

110 ـ العميد الركن / عامر بن مغرم حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

111 ـ العميد الركن / فهد بن فرج شبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

112 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن أحمد محمد آل علوان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

113 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن علي حسين الشريف وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

114 ـ العميد البحرين الركن / منصور بن صالح ثابت العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

115 ـ العميد البحري الركن / سعيد بن سعد ساعد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

116 ـ العميد الركن / محمد بن حسين محمد الوادع وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

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117 ـ العميد الركن / ذيب بن دليم ذيب القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

118 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن مبارك عبدالله الدوسري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

119 ـ العميد / فهد بن صالح محمد الخميس وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

120 ـ العميد الركن / سعيد بن مبارك علي آل ملف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

121 ـ العميد الركن / مغرم بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

122 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالعزيز محمد العل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

123 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم صقر السيار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

124 ـ العميد المهندس الركن / علي بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

125 ـ العميد الركن / خالد بن ناصر شري العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

126 ـ العميد الركن / عوض بن محمد صالح القحطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

127 ـ العميد الطيار الركن / عادل بن عبدالله محمد الخراشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

128 ـ العميد الركن / عادل بن إبراهيم محمد الصب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

129 ـ العميد الطيار الركن / فارس بن علي عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

130 ـ العميد / عبدالرحمن بن محمد صالح العثيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

131 ـ العميد الركن / صالح بن عاتق مصري المطير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

132 ـ العميد الركن / منصور بن هلال فلاح الغانم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

133 ـ العميد الركن / منصور بن سعيد مشبب السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

134 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن علي محمد الفرهو وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

135 ـ العميد الطيار الركن / رياض بن محمد عبدالعزيز أبو عباه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

136 ـ العميد البحري الركن / سطام بن ذايب عوض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

137 ـ العميد الركن / إبراهيم بن عثمان محمد العمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

138 ـ العميد الركن / حسين بن محمد مشبب القحطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

139 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم أحمد عسير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

140 ـ العميد الركن / زريب بن سعيد زريب الشهران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

141 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن دخيل الله حزام المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

142 ـ العميد الركن / ناصر بن علي مسفر القحطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

143 ـ العميد الركن / فيحان بن بريكان مرجاح الكريز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

144 ـ العميد الركن / فيصل بن يحيى عطيه حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

145 ـ العميد الركن / عبدالعزيز بن صالح سيف السي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

146 ـ العميد الركن / فائز بن فايح بدر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

147 ـ العميد الركن / سامي بن صالح محمد البليهش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

148 ـ العميد / عقيل بن سلمان عقيل المسعودي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

149 ـ العميد الطبيب / محمد بن يوسف عبدالله الغامد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

150 ـ العميد الطبيب / خالد بن عبدالرحيم محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

151 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن ناصر رشيد الرشيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

152 ـ العميد الطبيب / ياسر بن عبدالله عبدالرحمن رهبيني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

153 ـ العميد الطبيب / حسن بن معيض طالع الشري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

154 ـ العميد الطبيب / جمال بن محمد سليمان الحضيف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

155 ـ العميد الصيدلي / علي بن سليمان صويلح البلو وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

156 ـ العميد الصيدلي / عبدالحميد بن يحيى عثمان البشر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

157 ـ العميد / ناصر بن سعيد أحمد الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

158 ـ العميد الركن / بدر بن صالح ناصر النزال وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

159 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن محمد آل شام وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

160 ـ العميد / سعود بن علي سعد الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

161 ـ العميد / خالد بن عبدالله صالح السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

162 ـ العميد الطبيب / أحمد بن عبدالعزيز فهد البريد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

163 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن عبدالقادر أحمد حلبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

164 ـ العميد الطبيب / عبدالعزيز بن عبدالله رشيد العمرو وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

165 ـ العميد الركن / صالح بن عبدالله محمد العمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

166 ـ العميد الركن / سعيد بن عبدالله فرحان القرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

167 ـ العميد الركن / حسن بن علي الحسين النعم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

168 ـ العميد الركن / عبدالخالق بن عبدالله محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

169 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد صالح القرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

170 ـ العميد المهندس / أحمد بن حمدان سعيد الغامد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

171 ـ العميد المهندس / محمد بن علي محمد عقيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

172 ـ العميد الركن / خالد بن صالح سيف العتيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

173 ـ العميد الركن / سعيد بن محمد صالح الغامد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

174 ـ العميد الركن / خالد بن راشد ضيف الله المزع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

175 ـ العميد المهندس الركن / علي بن ناصر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

176 ـ العميد الركن / محمد بن حامد حمود الجباب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

177 ـ العميد الركن / مساعد بن محمد سعد المقبل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

178 ـ العميد الركن / نايف بن محمد مشعان الحرب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

179 ـ العميد الركن / غانم بن حمد إبراهيم التيمان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

180 ـ العميد الركن / خلف بن عبدالله محمد الغامد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

181 ـ العميد الركن / خالد بن مقحم عبدالله العتيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

182 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن محمد علي الحمو وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

183 ـ العميد الركن / خالد بن عابد إبراهيم الزارع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

184 ـ العميد الركن / مذكر بن نواف مذكر الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

185 ـ العميد الركن / عثمان بن عبدالله عثمان الخضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

186 ـ العميد الركن / عبدالله بن رضيمان عيد العنز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

187 ـ العميد الركن / عبداللطيف بن أحمد علي الغامد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

188 ـ العميد الركن / عمر بن نايف مناحي العتيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

189 ـ العميد الركن / ناصر بن عبدالرحمن علي الشهر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

190 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالله محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

191 ـ العميد الركن / عبدالهادي بن عقيل غازي الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

192 ـ العميد الركن / ضيف الله بن خليف علي العنز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

193 ـ العميد الركن / زياد بن سعيد هادي القحطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

194 ـ العميد الركن / سعد بن تركي عبدالله الأحمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

195 ـ العميد الركن / محمد بن مساعد عبدالله الزهران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

196 ـ العميد الركن / ماجد بن عفاس عقاب بن محي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

197 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن لافي غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

198 ـ العميد الركن / سمير بن عبدالعزيز محمد الثبيت وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

199 ـ العميد الركن / حاتم بن عبدالله سليم الجهن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

200 ـ العميد الركن / ضيف الله بن محمد لابس المطير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

201 ـ العميد البحري / خالد بن محمد حسن جعبو وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

202 ـ العميد الركن / سعيد بن سعيد مسلي القرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

203 ـ العميد الركن / عبدالله بن هلال محمد المطير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

204 ـ العميد الركن / هزاع بن نايف سعيدان المطير وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

205 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله بخيت البقم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

206 ـ العميد الركن / عبدالله بن إبراهيم زيد القحي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

207 ـ العميد الركن / سالم بن سعود قبلان العتيب وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

208 ـ العميد الركن / أحمد بن عبدالله حمدان الشهر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

209 ـ العميد الركن / حمود بن سعد سعد السهلي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

210 ـ العميد الطيار الركن / إبراهيم بن فالح دايل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

211 ـ العميد الطيار / فهد بن عمر جاسر البلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

212 ـ العميد الطيار / عبدالله بن خالد ناصر الماض وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

213 ـ العميد الطيار الركن / ظافر بن مناع سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

214 ـ العميد الطيار الركن / خالد بن سلامة عتيق الله اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

215 ـ العميد الركن / دخيل بن عبدالرحمن عبدالكريم الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

216 ـ العميد / فالح بن فارس بادي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

217 ـ العميد / عبدالعزيز بن ظافر محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

218 ـ العميد / سعيد بن محمد سعيد العدواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

219 ـ العميد الطيار الركن / عوض بن عبدالله عوضه الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

220 ـ العميد الفني / محمد بن مانع سعد القحطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

221 ـ العميد المهندس الركن / شايع بن عوضه شارع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

222 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله حمد القاس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

223 ـ العميد الركن / بندر بن منصور محمد العصيم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

224 ـ العميد الركن / سعد بن ناصر عبيد الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

225 ـ العميد الركن / ناصر بن سعد ناصر الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

226 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعيد سعد آل لجه وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

227 ـ العميد الركن / منصور بن محمد مسفر القحطان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

228 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله فيصل الدوسر وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

229 ـ العميد الطبيب / أحمد بن حسين أحمد حامظ وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

230 ـ العميد الطبيب / سعد بن صالح سعد الغامد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

231 ـ العميد الركن / يوسف بن خير الله أحمد الشهران وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

232 ـ العميد الركن / سعد بن عبدالله منصور القحطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة



