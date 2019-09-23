السعودية اليوم / وفاة خمسة مصابين بحمى الظنك في باكستان



إسلام آباد 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت سلطات الصحة الباكستانية اليوم عن تسجيل خمس حالات وفاة بين المصابين بحمى الظنك في البلاد خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية نقلاً عن سلطات الصحة أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية لاستقبال المصابين بحمى الضنك الذي بدأ ينتشر في شكل وبائي.

من جانبه قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة الدكتور ظفر ميرزا إن حصيلة المصابين بحمى الضنك قد ارتفعت إلى أكثر من عشرة آلاف حالة، معظمهم في إقليم البنجاب، ثم في إقليم خيبر بختونخواه، وإقليم السند.

وبيّن أن 70% من المصابين يتواجدون في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة لها.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد تعمل بالتعاون مع الحكومات الإقليمية على مكافحة انتشار هذا المرض، من خلال إطلاق حملات للقضاء على البعوض المتسبب في انتشار فيروس حمى الضنك، وتوعية الشعب لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

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10:53ت م

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