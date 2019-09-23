اليوم الوطني / محافظة البدائع تشهد احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة



البدائع 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أقيمت مساء أمس احتفالات اليوم الوطني الـ 89 بمحافظة البدائع والتي تمتد ليومين بمضمار الحمراء بالمحافظة .

وتوشحت جنبات المضمار باللون الأخضر ، بحضور جماهيري كبير من المواطنين والمقيمين ، كما تضمنت الاحتفالية مسرحاً للطفل للتعبير عن ابتهاج الأطفال باليوم الوطني للمملكة ، بمشاركة الشباب والفتيات و عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والأهلية بعدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي استهوت طبقات المجتمع والتي تحاكي بجملها اليوم الوطني للمملكة .

// انتهى //

10:18ت م

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