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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في نيويورك أمس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.
وناقش الجانبان الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة، وخصوصًا البرامج المشتركة بينهما في كل من اليمن و سوريا وبنغلاديش .
وأشاد "تيدروس" في تصريح صحفي بالدور الريادي الإنساني للمملكة في العديد من الدول، مثمنًا الدعم السخي الذي تقدمه للمنظمة، كما أثنى على دعم وجهود المركز والتنسيق الدائم مع المنظمة لمكافحة الكوليرا في اليمن والبرامج الصحية الأخرى باليمن والتي كان لها دورًا فاعلاً في السيطرة على الكوليرا ورفع معاناة الشعب اليمني.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 08:46 AM
خلال لقائه مع "الربيعة" في نيويورك
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في نيويورك أمس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.
وناقش الجانبان الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة، وخصوصًا البرامج المشتركة بينهما في كل من اليمن و سوريا وبنغلاديش .
وأشاد "تيدروس" في تصريح صحفي بالدور الريادي الإنساني للمملكة في العديد من الدول، مثمنًا الدعم السخي الذي تقدمه للمنظمة، كما أثنى على دعم وجهود المركز والتنسيق الدائم مع المنظمة لمكافحة الكوليرا في اليمن والبرامج الصحية الأخرى باليمن والتي كان لها دورًا فاعلاً في السيطرة على الكوليرا ورفع معاناة الشعب اليمني.
، مدير الصحة العالمية يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة لمكافحة الكوليرا في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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