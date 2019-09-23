Today عروض اليوم الوطنى 89| شاهد عروض كارفور السعودية لشهر سبتمبر 2019 تخفيضات السلع الغذائية...

عروض اليوم الوطنى 89 – عروض كارفور السعودية شهر سبتمبر 2019 اليوم عروض اليوم الوطني اعرف موعد إجازة اليوم الوطني “89” واقوي عروض كارفور السعودية اغتنم الفرصة تسعى إدارة كارفور السعودية بتوفير أحدث العروض والخصومات التي تحظى بإقبال كثيف من مواطنين المملكة العربية السعودية، تهدف سلاسل كارفور وهايبر ماركت بتقديم كافة مستلزمات الأسرة السعودية من أول السلع الغذائية حتى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميعها من أفضل الماركات العربية والأوروبية.

عروض كارفور السعودية | عروض اليوم الوطني | حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ – 25 محرّم 1441

أحدث عروض كارفور السعودية سبتمبر 2019

تبدأ عروض كارفور السعودية بمناسبة اليوم الوطني بجميع فروعها بالمملكة من يوم 19 محرم 1441 وحتى 25 محرم من عام 1441 هجرية على الأجهزة الإلكترونية والعديد من السلع الغذائية التي يطلبها كل منزل، ومن هذه العروض:

يمكنكم الحصول على خصم رائع بنسبة 15 % من محلات ماكس فاشون عن طريق استخدام كوبون خصم ماكس فاشون (m526 – MXD79).

كما يتوفر بالهايبر ماركت كارفور السعودية كوبون خصم نون الذي يمنح نسبة خصم 15 % على منتجاتها.

والآن بعد أن تعرفنا على بعض عروض كارفور السعودية سبتمبر 2019،عروض اليوم الوطني يمكنكم مشاهدة المجلة كاملة بالأسفل:

عروض اليوم الوطني 2019

Advertisements